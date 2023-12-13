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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

من كراتين البيض ..
من كراتين البيض .. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر من كراتين

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحظي على ملايين المشاهدات عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا ..

وقد وثق مقطع الفيديو الصادم لأحد رواد السوشيال ميديا وهو يقوم بعرض مكونات وجبة قام بشرائها وهي عبارة عن ساندويتش من البرجر .

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وأثار الجدل عبر مقطع الفيديو مؤكدًا أن الساندويتش يعد لمطعم برجر شهير إلا أنه رفض ذكر اسمه. 

وزعم صاحب مقطع الفيديو أن ساندويتش البرجر تم تحضيره من كراتين البيض الورق وعظام الحيوانات ومكونات أخرى غريبة، مؤكدًا أنها تعد أحدث طرق الغش في تحضير اللحم المصنعة وطالب متابعيه في نهاية مقطع الفيديو بعدم تناول الطعام من الخارج .

 

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@ahmedtifa59/video

/7311681462367948038?_t=8i8J7r1s08M&_r=1

مقطع فيديو ملايين المشاهدات تطبيق التيك توك مطعم برجر

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