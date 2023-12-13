من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحظي على ملايين المشاهدات عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا ..

وقد وثق مقطع الفيديو الصادم لأحد رواد السوشيال ميديا وهو يقوم بعرض مكونات وجبة قام بشرائها وهي عبارة عن ساندويتش من البرجر .

وأثار الجدل عبر مقطع الفيديو مؤكدًا أن الساندويتش يعد لمطعم برجر شهير إلا أنه رفض ذكر اسمه.

وزعم صاحب مقطع الفيديو أن ساندويتش البرجر تم تحضيره من كراتين البيض الورق وعظام الحيوانات ومكونات أخرى غريبة، مؤكدًا أنها تعد أحدث طرق الغش في تحضير اللحم المصنعة وطالب متابعيه في نهاية مقطع الفيديو بعدم تناول الطعام من الخارج .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@ahmedtifa59/video

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