في اختلاف نادر مع أمريكا.. أستراليا تكشف سبب دعم قرار وقف إطلاق النار بغزة

كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الأربعاء، سبب تأييد أستراليا قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، وقالت وونج إن تأييد أستراليا قرار الأمم المتحدة جاء بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.