لطالما تعلق الملايين حول العالم بهواتف نوكيا الفنلندية الأسطورية، التي لازالت عالقة فى الذاكرة حتى الآن بسبب جمال تصميماتها العصرية وقتها، وكذلك قوة تحملها، ومن بين أشهر هواتف العلامة الشهيرة على الإطلاق الأيقونة نوكيا 3310، والذى يمكنه أن يجعلك تحقق الكثير من المال اذا قررت بيعه كهاتف مستعمل “أونلاين” عبر موقع “ايباى” الأمريكي.

يعرف عن موقع “ايباى” الأمريكي ببيع الهواتف ذكية جديدة أو قديمة، إلا أن هناك إعلانات مخصصة للهواتف الشهيرة والأيقونية التي حققت نجاحات ساحقة وعلى رأسها وحش الصانع الفنلندي العريق نوكيا 3310، الذي وصل سعره لحوالي 1200 دولار أمريكي مايعادل 37 ألف جنيهاً، أي أنك فى حالة بيع 10 هواتف منه على ebay ستجني أكثر من 370 ألف جنيهاً.

فرصة.. لو معاك نوكيا 3310 هتبيعه مستعمل بـ 37 ألف جنيه

ولكن بشرط أن يكون الهاتف بحالته الأصلية ويعمل بدون مشاكل، كما هو مدون فى معظم الإعلانات التى ظهر فيها الهاتف الأيقوني، صاحب الشعبية الجارفة ولازال يتم استخدامه حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن الأسطورة نوكيا 3310 تتحمل بطاريته 55 ساعة من التحدث المتواصل، ويفتح نظامه فى 8 ثوانٍ فقط، كما لعبة الثعبان الشهيرة دخلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية فى عام 2010، بعدما وصل عدد مستخدميها إلى مليار شخص.

لك أن تتخيل انقاذ نوكيا 3310 لحياة إنسان، بعدما تلقى جندى أمريكى طلقة فى الصدر بـ أفغانستان، ولحسن حظه كان يضع الهاتف فى نفس المكان، فلم تتمكن الرصاصة من اختراق جسده، ولك ان تتخيل أن الهاتف كان قد تعرض لإختبار الدهس من قطار، وتم رميه من أعلى شلالات وظل يعمل بصورة طبيعية.

تخطت مبيعات نوكيا 3310 حوالى 126 مليون نسخة، والذى جرى تصميمه فى مدينة "كوبنهاجن" الدنماركية.