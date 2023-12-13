غنية بالفيتامينات والمعادن ولصحة العين.. 10 فوائد للمرمرية

المرمرية هي نوع من الفاكهة الصيفية اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، وهي توفر العديد من الفوائد الصحية، إليك عشر فوائد للمرمرية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

عشر فوائد للمرمرية

غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي المرمرية على فيتامين C وفيتامين K وفيتامين E والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وجميعها ضرورية لصحة الجسم.

قوة مضادة للأكسدة: تحتوي المرمرية على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين، وهي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم.

دعم صحة القلب: تحتوي المرمرية على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والبوتاسيوم، وهي جميعها تساعد في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: تحتوي المرمرية على كمية جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في تعزيز الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي. كما يمكن أن تساعد في منع الإمساك.

دعم صحة الجهاز المناعي: بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن المرمرية تعزز صحة الجهاز المناعي وتقويه لمكافحة الأمراض والعدوى.

تحسين صحة البشرة: المرمرية تحتوي على فيتامين C الذي يساهم في ترطيب البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعزز صحة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد والعلامات العمرية.

تعزيز صحة العيون: المرمرية تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل اللوتين والزياكانثين، وهي تساهم في الحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر.

دعم صحة الدماغ: بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، فإن المرمرية تساهم في تعزيز صحة الدماغ والذاكرة وتقوية وظائف الأعصاب.

تنظيم مستويات السكر في الدم: الألياف الغذائية والمركبات النباتية في المرمرية تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على استقرارها.

تعزيز التمثيل الغذائي: المرمرية تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحويل الطاقة من الطعام إلى وقود للجسم.

مهمة: يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب أو الخبير الصحي قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي أو العلاج الطبي.