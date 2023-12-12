تناول الجبنة القريش (الجبنة الشهية) يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية. إليك 10 فوائد لتناول الجبنة القريش وفقا لما نشره موقع هيلثي :

10 فوائد لتناول الجبنة القريش

مصدر غني بالكالسيوم: الجبنة القريش تعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو معدن هام لصحة العظام والأسنان.

مصدر جيد للبروتين: الجبنة القريش تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو مهم لبناء وصيانة الأنسجة في الجسم.

غنية بالفيتامينات: تحتوي الجبنة القريش على مجموعة متنوعة من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A وفيتامين B12 وفيتامين D.

تعزيز صحة القلب: بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول كميات معتدلة من الجبنة القريش يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز الهضم: الجبنة القريش تحتوي على البروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا النافعة التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

مصدر للطاقة: تحتوي الجبنة القريش على الدهون والبروتينات التي توفر طاقة للجسم، مما يجعلها وجبة مشبعة ومفيدة للنشاط البدني.

تعزيز صحة العيون: بفضل وجود فيتامين A في الجبنة القريش، فإنها يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة العين والرؤية الجيدة.

مساعدة في تكوين الأنسجة: تحتوي الجبنة القريش على الأحماض الأمينية الضرورية التي تلعب دورًا هامًا في بناء وصيانة الأنسجة في الجسم.

منخفضة السكر: الجبنة القريش تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التحكم بمستويات السكر في الدم.

مصدر للمعادن الأخرى: بالإضافة إلى الكالسيوم، تحتوي الجبنة القريش على معادن أخرى مثل الفوسفور والزنك والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا هامًا في العديد من وظائف الجسم.