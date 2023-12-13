الهجوم الثاني خلال ساعات.. جيش الاحتلال يطلق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار الصاروخية في عين هاشلوشا ونيريم، وهما مستوطنتان متجاوران لوسط غزة.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال اليوم.

وقد تم تفعيل صفارات الإنذار للصواريخ في كيبوتس كيسوفيم، التي تم إخلاؤها وسط الحرب المستمرة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه لقى 6 ضباط وجنديين حتفهم في القتال بغزة أمس، حيث كان من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء "جولاني".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 113.

وكانت هيئة البث العبرية نقلت في وقت سابق، عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استعداده لحرب مع كل الفلسطينيين.