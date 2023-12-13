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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاجات في ‎نيويورك ضد كيانات بعينها بسبب دعمها الاحتلال.. فيديو

مظاهرات نيويورك لدعم
مظاهرات نيويورك لدعم فلسطين

خرجت احتجاجات في ‎نيويورك أمس مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بوقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
 

كما خرجت مظاهرات ضد شركات محددة ستاربكس وسيتي بنك بسبب موقفها من التصعيد في ‎غزة.
 

احتشد العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الشوارع والأرصفة خارج مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن يوم الثلاثاء قبل التصويت على قرار غير ملزم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يوم الجمعة يطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، دعت الدول العربية والإسلامية إلى وقف إطلاق النار بجلسة طارئة للجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا للتصويت على قرار يتضمن نفس الطلب.

قال منظموا الاحتجاج "من المهم أن نعلمهم أننا نراقبهم وأنهم أيضًا سيحاسبون على أفعالهم".


وهتف عدد من المنظمين “فلسطين حرة” ولوحوا بالأعلام الفلسطينية أثناء تجمعهم في الجادة الأولى.


وأمرت الشرطة المتظاهرين بإخلاء الشارع أو مواجهة الاعتقال.


وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا.


ولكن كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين، فإن رسائل الجمعية العامة "هي أيضًا مهمة جدًا". وتعكس الرأي العالمي.


ونظمت المنظمة الشعبية أم باور تشانج  احتجاجًا في المقر الرئيسي لسيتي بنك بالقرب من تريبيكا.

وتقول المجموعة إن قلقها هو الدعم المالي الذي يقدمه بنك سيتي للجيش الإسرائيلي.

واعتبر العديد من المؤيدين الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة مدمرة وحذروا من المزيد من القتلى المدنيين والدمار مع دخول الحرب شهرها الثالث.

تزايدت الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ووصلت التوترات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ردًا على القرار.

خطط المؤيدون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك  الموجودون في مدينة نيويورك، لشن "إضراب عالمي من أجل غزة" يوم الاثنين.

وفي يوم الاثنين أيضًا، تم اعتقال أكثر من 40 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين في مكتب مجلس الشيوخ من قبل ضباط شرطة الكابيتول الأمريكية.
وكانت المجموعة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بينما كانت تتظاهر بشكل غير قانوني داخل قاعة الكونجرس.

 

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