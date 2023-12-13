ترودو يغير لهجته مع نتنياهو: أوقف العدوان على غزة

غير رئيس الوزراء الكندي من لهجة حديثه عن حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال مع دخول العدوان شهره الثالث.



وبعدما تجنب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن يدعوا لوقف إطلاق النار مرارا في أول العدوان على غزة رغم ارتفاع فاتورة الشهداء الأبرياء، وطالب عن طريق زلة لسان بوقف إطلاق النار ليعود ويعدل ما قاله في الثانية التالية خلال لقاء صحفي سابق، طالب ترودو أمس وبشكل واضح خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

أكد ترودو لنتنياهو إنه يدعم وقفاً مستداماً لإطلاق النار في حرب غزة.

وناقش رئيسا الوزراء الحرب المستمرة خلال محادثة هاتفية، حسبما أعلن مكتب ترودو.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي عن دعمه «لمزيد من فترات التوقف الإنسانية، وللجهود الدولية العاجلة نحو وقف إطلاق نار مستدام».

وحث ترودو على الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة السكان المدنيين.

وشدد ترودو على إنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة.