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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمالها خطف كأس العالم| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل.. ماذا فعلت

حكم مباراة الاتحاد
حكم مباراة الاتحاد

افتُتِح أمس كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، وكانت أول مباراة هي الاتحاد وأوكلاند، وانتظر الجميع تلك المبارة لأنها الافتتاحية لهذه البطولة.

الاتحاد 

حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند يخطف الأنظار

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان، على "غمزة" حكمة مباراة الاتحاد ضد أوكلاند في كأس العالم للأندية، والتي خطفت الأضواء بشدة.

وقال سمير عثمان مازحًا خلال عرض اللقطة على الشاشة في قناة "إم بي سي أكشن" :"حلوة أوي اللقطة دي"٠

واستطرد حديثه: "أنا أتحدث عن لاعب الاتحاد وليس الحكمة الأمريكية".

وأتم تصريحاته:"الحكمة توري بينسو التي أدارت مباراة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي تميزت بشخصية قوية للغاية ونجحت في مهمتهما".

نتيجة مباراة الاتحاد وأوكلاند

صعد اتحاد جدة السعودي لربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى تستضيفها السعودية حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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افتتح البرازيلي رومارينيو، أهداف الاتحاد فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

وأضاف الفرنسي نجولو كانتي، ثانى أهداف فريق العميد، فى الدقيقة 34، من تسديدة صاروخية سكنت على يسار الحارس. واختتم كريم بنزيما، ثلاثية الاتحاد، فى الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وأصبح بنزيما أول لاعب فى تاريخ كأس العالم للأندية ينجح فى التسجيل بأربع نسخ مختلفة 2014، 2016، 2022 و2023.

الاتحاد 

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك فريق اتحاد جدة، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة فى البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الاهلي مع نادي اتحاد جدة بعد فوزة أمس بثلاثية نظيفة.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023  أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، حال تخطي المارد الأحمر للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.

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