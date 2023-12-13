Snapchat تقدم مميزات جديدة من الذكاء الاصطناعي

كشفت منصة التواصل الإجتماعي الشهيرة “سناب شات” عن ميزات جديدة من الذكاء الإصطناعي، ولكن ليس لكل المستخدمين بل لمستخدمي Snapchat Plus المدفوع.

توفر سناب شات ميزة جديدة من خلال صور الذكاء الإصطناعي التي تتم بناء على كتابات نصية، حيث يصل عدد مستخدمي Snapchat Plus إلى حوالي 7 ملايين مشترك.

يمكن لمستخدمي Snapchat Plus إنشاء صور من خلال الرسائل النصية، وبالتالي مشاركة هذه الصور مع الأصدقاء.

لكي يستمتع مستخدمو Snapchat Plus الميزة الجديدة عليهم الضغط على خيار AI من شريط الأدوات الموجود فى الجانب الأيمن لواجهة الكاميرا، لتظهر نافذة للمستخدمين من أجل كتابة مطالبة نصية أو من الخيارات المتاحة.

تتيح سناب شات للمشتركين في Snapchat Plus ميزة توليد صور الذكاء الاصطناعي عن طريق ميزة Dreams، حيث يحصل المشتركون على حزمة مجانية من 8 Dreams شهريًا.

يذكر أن اشتراك Snapchat Plus حقق انتشاراً واسعاً بعد نجاح بشكل واسع مقارنة بـ X Premium و Meta Verified.