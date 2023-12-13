تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

في ظل انتهاء قرار الإيقاف عاد ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، للتدريبات الجماعية للفريق، وسط حالة غموض عن موقفهم من المشاركة في المباريات في الفترة القادمة، إلا أن أنباء انتشرت بصورة سريعة، حول تعنيف كابتن الزمالك شيكابالا للاعبين فور ظهورهم في التدريب.

ثلاثي الزمالك في التدريب عقب انتهاء العقوبة

انتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، في تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي.

وانتهت عقوبة الإيقاف التي أصدرها نادي الزمالك ضد الثلاثي، بإيقاف لمدة شهر، بعد مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد، مع عرضهم للبيع.

ولمتابعة المزيد حول خناقة شيكابالا وثلاثي الزمالك وموقف معتمد جمال .. تابع الفيديو جراف التالي: