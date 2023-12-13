عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

شيكابالا وثلاثي الزمالك
شيكابالا وثلاثي الزمالك الموقوف

في ظل انتهاء قرار الإيقاف عاد ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، للتدريبات الجماعية للفريق، وسط حالة غموض عن موقفهم من المشاركة في المباريات في الفترة القادمة، إلا أن أنباء انتشرت بصورة سريعة، حول تعنيف كابتن الزمالك شيكابالا للاعبين فور ظهورهم في التدريب.

ثلاثي الزمالك في التدريب عقب انتهاء العقوبة

انتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، في تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي.

وانتهت عقوبة الإيقاف التي أصدرها نادي الزمالك ضد الثلاثي، بإيقاف لمدة شهر، بعد مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد، مع عرضهم للبيع.

ولمتابعة المزيد حول خناقة شيكابالا وثلاثي الزمالك وموقف معتمد جمال .. تابع الفيديو جراف التالي:

أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري ثلاثي الزمالك شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

معتمد جمال يجدد طلبه برحيل ثلاثي الزمالك.. وعرض سعودي لـ شيكابالا

نجم الزمالك السابق: بيرسي تاو يستحق جائزة الأفضل.. ومواجهة الأهلي والاتحاد متكافئة

ترشيحاتنا

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

الحرب والمرض يحاصران سكان غزة.. من ينقذ أهالي القطاع من الخبيثين؟

إيران تعلن موقفها من توسيع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب غزة

"المرأة المسلسلة" تضيء سماء الأرض.. أعثر عليها بالتليفون وشاهدها بالعين المجردة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ