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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

حلا شيحا
حلا شيحا

التقت الفنانة حلا شيحه مؤخرًا؛ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر نقابة المهن التمثيلية؛ حيث وجهت له الشكر علي دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر.

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

 

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر

 

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات حلا شيحة .. تابع الفيديو جراف التالي:

حلا شيحة اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية اعتذارا لجميع فناني مصر

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