إسرائيل تتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عاما

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تتجه لرفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية إلى 50 عاما.

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية الليلة الماضية مذكرة بقانون جديد يقضي برفع سن الإعفاء من الاحتياط إلى 50 عاما.

وبحسب الخطة، سيتم زيادة سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية بمقدار سنة واحدة للجنود النظاميين والضباط وبعض المسؤولين.

وأضافت الصحيفة أن الغرض من هذه الخطوة هو منع إطلاق سراح جنود الاحتياط في خضم الحملة العملياتية.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب سيكون صالحًا لمدة عام واحد، مشيرة إلى أن الترويج للأمر المقترح مشروط بالموافقة على مشروع القانون المذكور في الكنيست.

وحتى الآن ، ينص قانون خدمة الأمن على أنه يجب إعفاء الجنود الاحتياطي من الخدمة عندما يصلون إلى 40 ، وضباط الاحتياط في سن 45 عامًا والموظفين الاحتياطي في المناصب الرئيسية في سن 49.