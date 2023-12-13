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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 9 سنوات.. إيران تعلن استئناف رحلات العمرة|التفاصيل الكاملة

استئناف رحلات العمرة
استئناف رحلات العمرة من ايران

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء ، أن الحجاج الإيرانيين سيبدأون لأول مرة منذ ثماني سنوات السفر بانتظام إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من 19 ديسمبر، في أحدث علامة على ذوبان الجليد  بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن الرحلات الجوية ستقلع من 10 مطارات حول إيران تحمل الإيرانيين المسافرين في رحلة العمرة على مدار السنة إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعلان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية "عباس حسيني" عن استئناف رحلات العمرة للحجاج الايرانيين الى السعودية يوم الثلاثاء القادم وذلك بعد المشاورات والتنسيق اللازم مع هيئات الحج السعودية وتوقيع مذكرات التفاهم والعقود المتعلقة بهذا الخصوص.


وفي مؤتمر صحفي له، صرح حسيني بأن أول دفعة من المعتمرين الايرانيين والبالغ عددهم الاجمالي 550 معتمرا ستصل إلى بيت الله الحرام نهار الثلاثاء القادم 19 ديسمبر 2023 برحلة مباشرة من مطار الخميني الى المملكة العربية السعودية.

وتابع انه وفقا لبرنامج هذه القافلة المخطط له من اجل أداء مناسك العمرة ، فإن المعتمرين الايرانيين  سيمكثون 10 ايام في المملكة العربية السعودية ، 5 أيام منها في المدينة المنورة و 5 أيام في مكة المكرمة.

واضاف حسيني انه بحسب الترتيبات التي تم إجراؤها مع مسؤولي الحج السعوديين، سوف يتم إرسال 70 ألف شخص الى المملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالي.

وافاد بأن كل قافلة ستضم ما بين 90 و167 معتمرا ايرانيا.

وأضاف حسيني بأن رحلات العمرة هذه ستستمر حتى 29 فبراير  2024، موضحا بأنه سيتم إيفاد المعتمرين الايرانيين الى المملكة العربية السعودية من 10 مطارات في جميع أنحاء البلاد وفقا للتخطيط والتنسيق مع شركة الطيران الوطنية الايرانية.

وفي مارس الماضي، توسطت الصين في اتفاق استأنفت بموجبه إيران والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد تدهورها خلال السنوات الأخيرة.

تهدف المفاوضات الحالية بين إيران والمملكة العربية السعودية أيضا إلى إعادة تأسيس السياحة غير الدينية بين البلدين، من خلال انطلاق رحلات جوية تربط عاصمتيهما.

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