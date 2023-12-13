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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

اطلاق أعيرة نارية
اطلاق أعيرة نارية

لقى شخصين مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء قيام المجنى عليهما معاكسة فتاة كانت تسير امام المحل نشبت مشاجرة بينهما مع المتهم قام على اثرها باطلاق اعيرة نارية اودت بحياتهما، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيان وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك. 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة ومتوفيان بدائرة القسم. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من يحى. س، وعمرو. ع، علي يد صاحب محل أحذية أثناء  دفاعه عن فتاه قام المجنى عليهما بمعاكستها نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق اعيرة نارية اودت بحياتهما.
والقى القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وجرى نقل الجثتان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي،وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شبرا إطلاق أعيره نارية المباحث الجنائية انتداب الطب الشرعي أمن القليوبية تحريات المباحث الجنائية

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