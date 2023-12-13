قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

الأهلي واتحاد جدة .. حقق نادي اتحاد جدة فوزًا كاسحًا على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية، وضرب العميد السعودي موعدًا مع الأهلي في لقاء عربي يوم الجمعة المقبل، في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.



ثلاثية افتتاحية



حقق فريق اتحاد جده السعودي، فوزًا كبيرًا على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الضربة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، بثلاثية نظيفة، للبرازيلي المتألق رومارينيو والثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما.

وظهر العميد السعودي بأنياب ومخالب، كأنه يبعث برسالة إلى كافة الأندية بأنه سينافس ولن يكتفي بالأداء المشرف، ومن بين تلك الأندية الأهلي المصري، الذي سيواجه اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل.

ولمتابعة المزيد حول نتائج الأهلي واتحاد جدة السعودي معاً..

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