"الصحفيين" تنظم وقفة احتجاجية وتطالب بوقف العدوان الصهيوني

نظمت نقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).



وشارك فى الوقفة الاحتجاجية عددا من الصحفيين للتنديد ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.



وطالبت نقابة الصحفيين، بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان رفضنا للفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية فى حق الشعب الفلسطيني.

وشهدت الاحتجاجية فعاليات متزامنة بمقر النقابة، وفى مقرات الصحف يرفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، وتحمل شعارات اليوم، وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية.



كما يحمل المشاركون فى الاحتجاج صور شهداء الصحافة الفلسطينية، ويطالبون بمحاكمة قتلتهم، وذلك بعد ارتقاء أكثر من 82 صحفيًا شهداء خلال العدوان الصهيوني الوحشي، واستهداف عشرات من أسر الصحفيين خلال حرب الإبادة، التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فى أكبر جريمة عرفتها الصحافة فى التاريخ الحديث.

ونشر المشاركون فى الاحتجاج صور مشاركتهم على صفحاتهم الشخصية، وصفحات الصحف، ووسائل الإعلام بشكل متزامن، لإرسال رسالة بموقف الصحفيين المصريين المعارض للحرب، والتهجير، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وحملت اللافتات خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات ".



أوقفوا العدوان الصهيوني.. عاشت فلسطين حرة

لا التهجير.. لا للتوطين.. التهجير خط أحمر".

received_726731712840171

received_322775840711162

received_209661415523522

received_726249555706218

received_727213095625831

received_1234483404606869

received_822812196524112