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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية جديدة تعكس وعيه وحبه للوطن

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة ياسمين أبو طالب، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن بصورته المشرفة أمام اللجان الانتخابية على مدار ثلاثة أيام، متقدمة بالشكر والتقدير لجموع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، ووعيهم بما يحاك بوطنهم.

وأوضحت «أبوطالب»، في تصريحات صحفية لها، أن الشعب المصري سطر ملحمة مصرية وطنية جديدة تعكس وعيه الوطني بأهمية المشاركة في الإنتخابات، التي تعد استكمالًا لمسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة، التي يحلم ويتمناها كل المصريين.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري أثبت للعالم أنه شريك أساسي في بناء وطنه الغالي، وكتب نهاية أهل الشر من المغرضين الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن العزيز، مشيرة إلى أن المشاركة عالية الكثافة رسالة واضحة بوحدة الصف المصري، والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

وأضافت النائبة ياسمين أبوطالب، أن الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة وشفافية، ما انعكس على نزول الشعب المصري، خاصة أنها تمت تحت إشراف قضائي كامل، موجهة التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وضمت قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات ياسمين أبوطالب مجلس النواب الانتخابات الرئاسية السيسي

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