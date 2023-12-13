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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية والغرفة التجارية بجنوب سيناء

صدى البلد

شهدت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيخ وممثلها الدكتور تامر محمد عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ وعميد قطاع العلوم الإنسانية بتفويض من الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة.

وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تدعيم مسيرة تنمية المجتمع وخدمة قطاع التجاري ودعم الشباب الخريجين الجدد لتخريج أجيالا مؤهله لسوق العمل وبناء على دور الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء، واستمرار مسيرة تنمية المجتمع وخدمة القطاع التجاري ودعم الشباب الخريجين ولتخريج أيضا أجيالا مؤهله لسوق العمل وبناء على دور الجامعات الأهلية لإحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم وإكساب الطلاب خبرات كثيرة تؤهلهم لسوق العمل بحرفية مع التعمق في التجارب العملية لتحاكي سوق العمل.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات والاستشارات بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وجامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيخ لتعميق أوجه التعاون الأكاديمي والمجتمعي للاستثمار في طاقات شباب الجامعة والخريجين وطلابها للتنمية الحقيقية والمطلوبة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

كما يهدف إلى تبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشترك والخبرات والاستشارات والمعلومات بين الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء والجامعة بهدف تعزيز وتأصيل التعاون الأكاديمي والمهني لتنمية قدرات ومهارات الطلاب لمواكبتهم لسوق العمل.

ويشمل البروتوكول جميع مجالات التدريب (النظري - الميداني) في مجالات سوق العمل في مقر الغرفة التجارية وطبقا لاحتياجات التجار وذلك بتوفير فرص توظيف لتخصصات الطلاب المتميزين في مجالات (الإدارة - المحاسبة والمراجعة - سوق المال - التسويق - التسويق الرقمي - البيع وخدمة العملاء - العلاقات العامة - التمويل والقروض - التصدير والاستيراد) وأي مجالات أخرى تتناسب مع تخصصات الطلاب (بكلية العلوم الإدارية) على مستوى الفرق الدراسية لجميع التخصصات.

كما يشمل البروتوكول المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة، وإعداد الجامعة لعدد من البرامج التدريبية المختلفة التي تعمل على إعدادها ومنحها من قبل المختصين لديها والإشراف على تنفيذها والتي تتناسب مع الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء والتي يمكن للغرفة أن تقدمها كأحدى خدماتها للسادة التجار منتسبي الغرفة ومنتفعيها.

الجامعات الاهلية الخريجين الجدد الدكتور أشرف حسين العلوم الإنسانية العلاقات العامة الغرفة التجارية المصرية القطاعات الاقتصادية

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