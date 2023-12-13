حقيقة وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لا تتفاوضان حاليًا على اتفاق جديد، لكن المناقشات الأولية جارية لمعرفة ما إذا كان الجانبان مستعدين للحديث عن شروط الاتفاق.

وقالت “هآرتس” : "في الوقت الحالي، لا توجد مفاوضات بشأن إبرام صفقة.. المفاوضات الأولية جارية لمعرفة ما إذا كان الطرفان مستعدين لمناقشة شروط الصفقة الجديدة".

وأضافت نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، أن حماس قد تحاول المضي قدما في الاتفاق في الأيام المقبلة لتأمين مساعدات إضافية.

وأمس، أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، أنه لن يكون هناك تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان الصهيوني.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، “نؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن حتى ينعم شعبنا بذلك”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “نتنياهو لن يحقق هدفا له في غزة”.