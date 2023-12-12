رسالة خاصة للعرب.. بيان عاجل من حماس بشأن مخططات التهجير

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، رفض الشعب والمقاومة في فلسطين لكل سيناريوهات ومخططات التهجير، موجها الشكر لكل من وقف إلى جانب فلسطين من الأشقاء العرب لإفشال تلك المخططات.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحيفة: “رفض شعبنا ومقاومتنا لكل سيناريوهات ومخططات التهجير، ونشكر كل من وقف إلى جانبنا من أشقائنا العرب لإفشال تلك المخططات”.

وتابع: "الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقومات الحياة في غزة"، مشيرا إلى أن “الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي”.

وأكد القيادي في حماس، أنه “بات لزاما على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان”.

وأوضح أنه “ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في اليومين الماضيين فقط 25 مجزرة استهدفت بيوت آمنين أبرياء ومدارس تؤوي نازحين، وإجمالاً دمّر الاحتلال في حملته النازية 74 مدرسة وأصاب بأضرار بالغة 277 مدرسة في قطاع غزة”.