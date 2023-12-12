عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة خاصة للعرب.. بيان عاجل من حماس بشأن مخططات التهجير

حركة حماس
حركة حماس

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، رفض الشعب والمقاومة في فلسطين لكل سيناريوهات ومخططات التهجير، موجها الشكر لكل من وقف إلى جانب فلسطين من الأشقاء العرب لإفشال تلك المخططات.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحيفة: “رفض شعبنا ومقاومتنا لكل سيناريوهات ومخططات التهجير، ونشكر كل من وقف إلى جانبنا من أشقائنا العرب لإفشال تلك المخططات”.

وتابع: "الحرب الإسرائيلية تستهدف كل مقومات الحياة في غزة"، مشيرا إلى أن “الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي”.

وأكد القيادي في حماس، أنه “بات لزاما على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان”.

وأوضح أنه “ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في اليومين الماضيين فقط 25 مجزرة استهدفت بيوت آمنين أبرياء ومدارس تؤوي نازحين، وإجمالاً دمّر الاحتلال في حملته النازية 74 مدرسة وأصاب بأضرار بالغة 277 مدرسة في قطاع غزة”.

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس

روح الثقة.. روسيا تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع إسرائيل بشأن غزة

حمدان حماس غزة فلسطين أسامة حمدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على جثتي اثنين من الأسرى في غزة

تجنب حرب عالمية ثالثة.. ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين بايدن وزيلينسكي

في منزل.. كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية أودت بحياة 15 جنديا إسرائيليا

مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2024

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الأوبئة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية مادما جنوب نابلس

ترشيحاتنا

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

الوطنية للانتخابات: أغلب الشكاوى تتعلق بكثافة الحضور وعدم تنظيم الطابور

داخل لجنة الانتخابات.. أول ظهور لـ سما المصري بعد فترة غياب| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ