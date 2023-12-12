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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي غدا الأربعاء بعائلات الأسرى الأمريكيين الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

ووفقا للمسؤول في البيت الأبيض، فإن الاجتماع سيعقد في البيت الأبيض. 

ويتواجد عدد من عائلات الرهائن في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع لتقديم قضية شخصية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية للعمل بجدية أكبر من أجل إطلاق سراح أحبائهم.

ولا يزال هناك 7 رجال أمريكيين وامرأة واحدة في عداد المفقودين منذ بدء الحرب، بحسب البيت الأبيض. 

وتم إطلاق سراح 4 أمريكيين، وهم فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات و3 نساء حتى الآن. 

وفي إسرائيل، تظاهر المئات من عائلات الرهائن لدى حركة حماس، أمام المحكمة العليا استعدادا للتوجه إلى مقر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الـ 138 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وحمل المشاركون مظلات تحمل شعار "أحضرهم إلى المنزل الآن" ومشاعل بمناسبة عيد الحانوكا، ورددوا: "لا يوجد شيء أكثر أهمية من إعادة كل رهينة إلى الوطن"، و"لقد انتهى الوقت، نحتاج إلى اتفاق على الطاولة"، وأضافوا "كلهم الآن!"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردد المتظاهرون عددا من الشعارات من بينها "قلوبنا أسيرة في غزة".

أهالي الرهائن يتظاهرون أمام المحكمة العليا في إسرائيل

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