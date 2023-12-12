عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان الصهيوني.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، “نؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن حتى ينعم شعبنا بذلك”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “نتنياهو لن يحقق هدفا له في غزة”.

وأضاف أن سياسة التعذيب والإذلال التي ينتهجها جيش الاحتلال جريمة تحاكي ما فعله النازيون مع اليهود وما فعله الأمريكيون مع المعتقلين في سجن أبو غريب (بالعراق)، ومحاولة للانتقام من أبناء شعبنا لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي.