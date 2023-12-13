كتائب القسام تستهدف غرفتين لقيادة الاحتلال في المحور الجنوبي بقطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وقامت كتائب القسام بدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة أنه سقط خلال الساعات الماضية 196 شهيدا و499 مصابا إثر قصف الاحتلال على مناطق عدة، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة ما يفاقم حجم الكارثة في القطاع.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بإيجاد آليات ضامنة لخروج آلاف الجرحى يوميا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الوضع الصحي قاتل في القطاع بسبب انتشار الأوبئة وعدم توفر المياه النظيفة.

وطالب المؤسسات الأممية بتوفير المقومات المعيشية الأساسية داخل مراكز الإيواء، مشددا على أن الاحتلال يستخدم المساعدات سلاحا جديدا لقتل الجرحى.