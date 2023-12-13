عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البوتاسيوم؟

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقا منشورا علي صفحته الشخصية عن البوتاسيوم.

 وقال شعبان " البوتاسيوم حيوي للقلب والمخ وأهم ملحين في الجسم  هما الصوديوم والبوتاسيوم.

البوتاسيوم كان الملح الرئيسي في الطعام في العصور الحجرية.

في الحياة العصرية انعكست النسبة وأصبح الصوديوم هو السائد في معظم الطعام.

احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم حوالي ٥ جم.

البوتاسيوم متوفر في الموز والبرتقال والتمر والطماطم  والخس وكثير من الخضراوات والمكسرات.

البوتاسيوم مفيد لانتظام إيقاع القلب والتحكم في ضغط الدم المرتفع.

والبوتاسيوم يقي من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

احرص علي تناول كميات متوازنة من البوتاسيوم من مصادره الطبيعية
لأن نقص البوتاسيوم قد يتسبب في اختلال كهرباء القلب  Dysrhythmia الذي  عواقبه وخيمة كما يؤدي إلي الإرهاق المزمن وضعف العضلات وربما نوبات من الشلل Periodic paralysis.

لا تتناول اقراص أو شراب البوتاسيوم إلا تحت إشراف طبي.

الدكتور جمال شعبان السكتات الدماغي السكتات الدماغية امراض القلب جمال شعبان استشاري امراض القلب جلطات المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: بايدن لن يعفو عن ابنه حال ثبتت إدانته

بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

توجه للسعودية قبل إسرائيل.. تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد

الكرملين : روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

هل أعضاء الكافر تسبح الله؟.. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

كتائب أبو علي مصطفى تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في الشجاعية وخانيونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

فيديو

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ