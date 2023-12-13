ماذا يحدث لجسمك عند تناول البوتاسيوم؟

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقا منشورا علي صفحته الشخصية عن البوتاسيوم.

وقال شعبان " البوتاسيوم حيوي للقلب والمخ وأهم ملحين في الجسم هما الصوديوم والبوتاسيوم.

البوتاسيوم كان الملح الرئيسي في الطعام في العصور الحجرية.

في الحياة العصرية انعكست النسبة وأصبح الصوديوم هو السائد في معظم الطعام.

احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم حوالي ٥ جم.

البوتاسيوم متوفر في الموز والبرتقال والتمر والطماطم والخس وكثير من الخضراوات والمكسرات.

البوتاسيوم مفيد لانتظام إيقاع القلب والتحكم في ضغط الدم المرتفع.

والبوتاسيوم يقي من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

احرص علي تناول كميات متوازنة من البوتاسيوم من مصادره الطبيعية

لأن نقص البوتاسيوم قد يتسبب في اختلال كهرباء القلب Dysrhythmia الذي عواقبه وخيمة كما يؤدي إلي الإرهاق المزمن وضعف العضلات وربما نوبات من الشلل Periodic paralysis.

لا تتناول اقراص أو شراب البوتاسيوم إلا تحت إشراف طبي.