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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عنيفة وشرسة.. كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع قوات الاحتلال في جنين

صدى البلد

أعلنت حركة "كتائب شهداء الأقصى" ، اليوم الأربعاء، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بعدد كبير من القنابل اليدوية "الأكواع" أثناء مرورها بشارع حيفا غرب جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في جنين أن مجاهديها  يخوضون الان اشتباكات عنيفة وشرسة بالرصاص الكثيف وبالعبوات الناسفة على أكثر من محور.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع "ناحل عوز" والتحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون”.

كما أعلنت حركة كتائب القسام ، استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، أنها استهدفت غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وقامت كتائب القسام بدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه سقط خلال الساعات الماضية 196 شهيدا و499 مصابا إثر قصف الاحتلال على مناطق عدة، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة ما يفاقم حجم الكارثة في القطاع.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بإيجاد آليات ضامنة لخروج آلاف الجرحى يوميا للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الوضع الصحي قاتل في القطاع بسبب انتشار الأوبئة وعدم توفر المياه النظيفة.

وطالب المؤسسات الأممية بتوفير المقومات المعيشية الأساسية داخل مراكز الإيواء، مشددا على أن الاحتلال يستخدم المساعدات سلاحا جديدا لقتل الجرحى.

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