الأهلي بالمركز الخامس.. تعرف على القيمة السوقية للأندية المشاركة في المونديال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية وذلك يوم 15 ديسمبر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية .





وتمكن نادي الاتحاد السعودي، من الفوز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الدور التمهيدي من مسابقة كأس العالم للأندية 2023.

وفي تباين واضح، تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي المصري 30.45 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السويقة لنادي اتحاد جدة، 114.43 مليون يورو.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي للبطولة، والفائز منهما سيتأهل للمباراة النهائية.

وتضم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، 23 لاعباً هم : محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وآليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

فيما ضم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر خمسة لاعبين آخرين مع البعثة تحسباً لسفر الفريق من السعودية للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري ، واللاعبون الخمسة هم: صلاح محسن ، كريم نيدفيد ، محمود متولي ، مصطفى مخلوف ومحمد زعلوك.





بينزيما يقود الهجوم

وخلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد الاتحاد السعودي، مع العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم النجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق.

وتوالت الصفقات التي جذبها "العميد"، بين صفوفه؛ حيث تعاقد اتحاد جدة مع نجولو كانتي، وجواو جوتا، كما تعاقد مع فابينيو، غير تفاوضه القائم مع أسماء أخرى مهمة في عالم كرة القدم الأوروبية.





القيمة التسويقية لأندية كأس العالم



ويعد مانشستر سيتي الأعلى قيمة تسويقية في البطولة بـ 1.6 مليار يورو، ويليه اتحاد جدة في المركز الثاني بـ 114.43 مليون يورو، فيما يأتي الأهلي المصري في المركز الخامس.

وجا الترتيب كالأتي:

1. مانشستر سيتي، 1.26 مليار يورو

2. اتحاد جدة، 114.43 مليون يورو

3. فلومينينسي، 107.60 مليون يورو

4. كلوب ليون، 38.80 مليون يورو

5. الأهلي، 30.45 مليون يورو

6. أوراوا ريد دياموندز، 19.35 مليون يورو

7. أوكلاند سيتي، 5.33 مليون يورو