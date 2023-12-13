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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الحلقة القادمة من سبوت لايت

شيرين سليمان تنفرد برسالة شارون ستون للشعب المصري من أجل فلسطين

شيرين سليمان
شيرين سليمان

انفردت الإعلامية شيرين سليمان برسالة وجهتها النجمة العالمية شارون ستون للشعب المصري من اجل فلسطين والتي عبرت فيها عن رأيها في موقف مصر من القضية الفلسطينية، كما انفردت أيضًا بلقاء خاص وحصري مع النجمة التركية مريم اوزرلي بطلة المسلسل الشهير "حريم السلطان". 

وتحدّثت عن رأيها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وأيضًا تحدثت عن علاقتها بالشعب المصري ووجهت رسالة من خلال برنامج سبوت لايت إلى جمهورها في مصر والدول العربية. 

كما تستضيف أيضًا خلال الحلقة عدداً من صناع الأفلام المشاركين في النسخة الجديدة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة الماضية، وتستضيف أيضاً خلال الحلقة صناع فيلم أنف وثلاث عيون الذين يشاركون بالعرض الأول للفيلم خلال فعاليات المهرجان.


برنامج سبوت لايت تقدّمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.

شيرين سليمان شارون ستون فلسطين سبوت لايت صدى البلد

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