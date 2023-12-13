بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل شوربة السي فود..

المقادير:

ملعقة من الزبدة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

1/4 ملعقة زنجبيل.

250 جرام جمبري متوسط.

250 جرام سبيط (حبار).

250 جرام سمك فيليه.

250 جرام لحم كابوريا.

ملح وفلفل اسود.

كمون وبهارات.

عود كرفس مقطع.



الطريقة:

تنظف المأكولات البحرية جيداً ويقطع السبيط ولحم الكابوريا والسمك إلى مكعبات متوسطة.

تسخن مقلاة عميقة وتسخن الزبدة ويضاف إليها البصل ويقلب حتى يذبل ثم يضاف إليه الثوم المفروم.

يضاف الجمبري إلى البصل أولاً ويقلب جيداً لمدة 3 دقائق ثم يضاف السبيط ولحم الكابوريا وتقلب جيداً، وأخيراً تضاف مكعبات السمك وتقلب جيداً لمدة دقيقتين.



يضاف الماء والبهارات وتترك حتى قبل النضج مباشرة يضاف الكرفس وتقدم ساخنة مع الخبز وسلطة الطحينة.