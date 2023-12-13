هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم التسبيح باليد اليسرى، فالكثيرون حذروا من أن التسبيح بها حرام .. سؤال ورد للشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.



وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في إجابته: "المعروف عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان التسبيح يكون باليد اليمنى، فبالتالى التسبيح باليد اليمنى من سنة سيدنا النبي".

وتابع: "لو يدها اليمنى مشغولة وتريد التسبيح بيدها اليسرى، فلا مانع وليس حراما فى هذا".



حكم التسبيح بدون صوت ، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز التسبيح على السبحة بدون صوت وهل لابد من تحريك اللسان؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز التسبيح بدون صوت ، وهذه مرتبة من مراتب الذكر يجري فيها المسلم الذكر على قلبه بأن الإنسان المسلم يصل به الحال أن قلبه يذكر الله تعالى ولا يغفل عنه أبدا.

التسبيح في الركوع السجود

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسبيح في الركوع والسجود سنَّة من سنن الصلاة، والأصل فيه أن يكون ثلاثًا؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» رواه أبو داود.



ولفتت إلى أنه لا حرج في الزيادة على ثلاث تسبيحات، ولكن يُستحبُّ أن يختم التسبيح على وتر -أي على عدد فردي- خمس أو سبع أو تسع عند الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند الشافعية، هذا إذا كان منفردًا، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجهٍ يجعل المأمومين يملُّون؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط. المكتب الإسلامي): [ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَأْمُومُونُ بِالتَّطْوِيلِ، فَيَسْتَوْفِيَ الْكَمَالَ] اهـ.