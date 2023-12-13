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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شتمني.. منتجة تروي تفاصيل بلاغها ضد كروان مشاكل.. فيديو

صدى البلد

روت المنتجة ليلى الشبح تفاصيل بلاغها ضد التيك توكر كروان مشاكل بعد قيامه بسبها في مقطع فيديو على تيك توك. 

وقالت ليلى الشبح ان كروان مشاكل حضر لها منذ قرابة عام قبل ان يعرفه احد على التيك توك وطلب منها ان تتيح له الفرصة للتمثيل والغناء قائلا لها: "انا صوتي حلو" الا انها رفضت الاستجابة له مؤكدة انه ليس مطرب او ممثل مجرد كوميدي يستطيع ان يقدم مقاطع فيديو عبر التيك توك فقط. 

وقالت انه حاول الظهور معها في اكثر من فيديو وما يسمي ب "جولة" على تيك توك واستجابت له مرة واحدة فقط ولم تكررها مرة اخرى وظل هو يحاول التواصل معها عدة مرات وعندما لم تجبه فوجئت باصدقائها وبناتها يخبروها امه ظهر في جولة على تيك توك وقام بسبها يلفظ بذئ. 

اضافت ليلى الشبح ان كروان مشاكل اعتذر لها وحاول الادعاء بانه كان يسب سيدة اخرى لكنها اصرت على استرداد حقها منه فتقدمت ببلاغ ضد حتى قبل ان يتصدر التريند بسبب فيديو المطبخ. 

 

 

و كشفت تحريات الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الامن العام كواليس سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد هروبه فور بث مقطع فيديو فاضح يجمع به مع المذيعة انجي حمادة والمشهور ب"فيديو المطبخ". 

واشارت التحريات الى ان الاجهزة الامنية اعدت عدة ماموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الانترنت تتبع حساباته الشخصية عبر فيس بوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صور من مطار الغردقة وادعى سفره خارج البلاد. 

والقت الاجهزة الامنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة انجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة. 

وكشفت التحريات ان المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مامورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره. 

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