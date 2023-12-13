حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استشهاد اثنين من عناصره في جنوب لبنان.

وكان حزب الله استهدف في وقت سابق تجمع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وتجمع جنود آخر في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية ان مسيّرة معادية نفذت غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة يارون جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة ياطر جنوب لبنان بحسب ماذكرت إذاعة النور اللبنانية.

كما استهدفت قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة رب ثلاثين واخر في عيتا الشعب جنوب لبنان أيضا.



كما كثّف العدو الإسرائيلي غاراته، اليوم، على اللبونة ومروحين بجانب استهداف الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، وحيّ البيادر شرق يارون وأطراف الخيام بالقصف المدفعي.

وفي طير حرفا، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ، منزلاً من طابقين وسوّته بالأرض.