دعاء رؤية هلال جمادى الآخرة.. 10 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات و50 دعوة مستجابة

دعاء رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعله من أكثر الأدعية التي يبحث عنها كثير في أول أيام شهر جمادى الآخرة ، وثبت دعاء رؤية الهلال في السنة النبوية ودعاء رؤية الهلال من السنن المهجورة في هذا العصر، فلا يحرص عليه إلا القليل، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها، وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.

قوله: «أَهِلَّهُ» أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنًا بالأمن والإيمان، وقوله: «بِالْأَمْنِ» أي: مقترنًا بالأمن من الآفات والمصائب، وقوله: «وَالْإِيمَانِ» أي: بثبات الإيمان فيه، وقوله: «وَالسَّلَامَةِ» أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين. قوله: «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»: خطاب للهلال الذي استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه شيء فيما خلق.

وكان -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أوصيام عاشوراء أو غير ذلك.

الأشهر فى التاريخ الهجري

1- محرّم: (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.

2- صفر: وهو ثانى الأشهر فى التاريخ الهجري، سمى صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أى تخلو من أهلها للحرب وقيل لأن العرب كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.

3- ربيع الأول: سمى بذلك لأن تسميته جاءت فى الربيع فلزمه ذلك الاسم.

4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.

5- جمادى الأولى: وهو خامس الأشهر فى التاريخ الهجري كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها فى الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهى مؤنثة النطق.

6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.

7- رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمى رجبا لترجيبهم الرّماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلون، وقيل: رجب أى توقف عن القتال، ويقال رجب الشىء أى هابه وعظمه.

8- شعبان: وهو ثامن الأشهر من التاريخ الهجري، لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء، وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أى تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.

9- رمضان: وهو شهر الصّوم عند المسلمين، سُمّى بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التى سمى فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.

10- شوال: وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت "أى نقصت وجف لبنها"، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.

11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى ذا القعدة لقعودهم فى رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.

12- ذو الحجة: وهو آخر الأشهر فى التاريخ الهجري، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، سمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج فى هذا الشهر.

دعاء شهر جمادى الآخرة

اللهم إن هذا شهر جديد، فأسألك فيه العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

دعاء شهر جمادي الآخرة

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب والأبصار ، يا مدبر الليل والنهار ، ويا محول الحال والأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ، وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين .

اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعاده مع من احب.

أدعية شهر جمادى الآخرة

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء شهر جمادى مكتوب

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.. اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى الإِسْلاَمِ أَلاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ".. اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِينِكَ، وَطَوَاعِيَتِكَ، وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ".

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ، وَنُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ، وَأَنْبِيَاءَكَ، وَرُسَلَكَ، وَنُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ".. اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ، وَإِلَى أَنْبِيَائِكَ، وَرُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ".. اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى، وَجَنِّبْنَا وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ".. اللهم اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ".. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.. اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى، وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى".. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ رِزْقًا طَيِّبًا مُبَارَكًا".

دعاء شهر جمادى قصير

"اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك وكريم جودك الكريم المعول وهذا العام الجديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفة يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

أدعية مستحبة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين (اللهم) صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورًا، وتكون لنا وللمؤمنين فرجًا وفرحًا وسرورًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، (اللهم) أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعوّل، وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقرّبني إليك زلفى، ياذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

الدعاء ذكره العلّامة الدّيربي في فوائده نقلاً عن العلّامة جمال الدين سبط ابن الجوزي، عن الشيخ عمر بن قدامة المقدسي الحنبلي، دعاء لأول العام ودعاء لآخره وقال: مازال مشايخنا يوصون به ويقرأونه، وما فاتني طول عمري.

دعاء السنة الجديدة و العام الجديد

1. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

2- اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

2. في بداية هذا العام الجديد ، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

7. عام من عمري مضى و عام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.

8. عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

9. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب و بشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

10. اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر مابعدها.

11. اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

12. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

أدعية مستجابة

1. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.

3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

4. يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

6. مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

17. اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.

18. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

19. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

20. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

21. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.