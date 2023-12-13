محمود البنا حكمًا لـ مباراة المصري والزمالك في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيقود لقاء المصري والزمالك، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل طاقم الحكام كالأتي

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد ١: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ٢: هاني عبد الفتاح

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم VAR: محمد عادل

حكم VAR مساعد: أحمد حسام طه

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.