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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يعلن عن إصابة مزراوي وكومان

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، عن تعرض الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي للإصابة.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "سيفتقد الفريق لجهود الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في مبارياته المقبلة".

وأضاف: "أصيب الجناح كينجسلي كومان بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء".

وتابع: "بينما تعرض الظهير نصير مزراوي للإصابة بتمزق عضلي في فخذه الأيسر، وفقا للفحوصات التي أجراها القسم الطبي عقب عودة الفريق إلى ميونخ، اليوم الأربعاء".

واختتم: "سيستضيف بايرن ميونخ فريق شتوتجارت يوم الأحد المقبل، ثم يسافر إلى فولفسبورج يوم الأربعاء المقبل في الدوري الألماني".

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