بايرن ميونيخ يعلن عن إصابة مزراوي وكومان

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، عن تعرض الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي للإصابة.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "سيفتقد الفريق لجهود الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في مبارياته المقبلة".

وأضاف: "أصيب الجناح كينجسلي كومان بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء".

وتابع: "بينما تعرض الظهير نصير مزراوي للإصابة بتمزق عضلي في فخذه الأيسر، وفقا للفحوصات التي أجراها القسم الطبي عقب عودة الفريق إلى ميونخ، اليوم الأربعاء".

واختتم: "سيستضيف بايرن ميونخ فريق شتوتجارت يوم الأحد المقبل، ثم يسافر إلى فولفسبورج يوم الأربعاء المقبل في الدوري الألماني".