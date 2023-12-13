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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان تنظم حملات للتبرع بالدم.. والعميد: تتيح فرصة للطلاب لتطبيق ما يتعلمونه

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان  بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية بأسباب بعض أمراض الدم كانيميا نقص الحديد ونقص فيتامين ب12 وأنيميا الفول وكذلك اليرقان الكبدي.

وانطلقت حملة التوعية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة .

 

و كشف  الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن تنظيم هذه الفاعليات يتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه بصورة عملية مفيدة للمجتمع كما يساهم في إكساب الطلاب المهارات الأساسية للصيادلة كمهارات التواصل والقدرة علي تبسيط المعلومات الصحية وكذلك المساهمة في رفع مستوى الثقافة الصحية للمجتمع المحيط بهم  كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات ينمي لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع.  

وقد قام  الطلاب خلال الحملة بعمل توعية عن أسباب هذه الأمراض وكيفية عمل التحاليل اللازمة وكذلك الأطعمة المناسبة للتعامل مع هذه الأمراض، وقام الطلاب بتوزيع مطويات تشرح اسباب و طرق الوقاية من هذه الأمراض وعينات من الاطعمة والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة بها مع تقديم شرح لما تحويه هذه المطويات بأسلوب يسير يساهم في رفع الثقافة الصحية للمتلقي.

 

وقد أشرف علي الحملة الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد والدكتور شادى ظريف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.


وقد نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان معاً نستطيع القضاء على الأمية من أجل رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وذلك ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني لطلاب القسم التربوي لتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف  الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ، الدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتمت الندوة بالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ، وبين   الدكتورة أحلام عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية الاقتصاد المنزلي.


تناولت الندوة الحديث عن فلسفة ومرتكزات المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية، ومحو الأمية بين الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية، ومناقشة رؤية ورسالة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، كما تم التعريف بإجراءات وخطوات وآليات الالتحاق بالمشروع
المحور الخامس مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وكذلك التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة ،، محتوى منهج الحساب).


كما تم استقصاء أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وعرض  نماذج من أدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة بفصول محو الأمية للدارسين الكبار.

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الصيدلة جامعة حلوان الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية

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