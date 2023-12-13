وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق: إسرائيل دخلت الحرب بغزة لتدمير المشروع الوطني |فيديو

قال الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق، إسرائيل دخلت الحرب بغزة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، سكان قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية علي كافة الأصعدة، وأصبح اليوم تبث كل المشاهد المأساوية في قطاع غزة على الهواء مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكارثة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وعدم وجود خيام لإيواء النازحين من البرد القارس، وهناك ما يقرب من 2 مليون فلسطينى نازح والجميع يعيش في وضع غير مسبوق إنسانيًا.

وأوضح أن القضية الآن تحتاج إلى إعادة نظر من أجل علاجها، وأول خطوة هو إنقاذ الأوضاع الإنسانية، ولا يوجد أمل من زيارة وزير الأمن القومي الأمريكي لأن تصريحات نتنياهو مازالت تصمم على المضي في الحرب.

القتل الرحيم

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "أنسنة القتل" وليس منع القتل، هي تريد للشعب الفلسطيني "القتل الرحيم" كأنه مريض لا يرجى شفاؤه.