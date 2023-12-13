محلل سياسي أمريكي: نتنياهو لا يملك رفاهية تغيير وزراء حكومته.. فيديو

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لايملك رفاهية تغيير وزراء حكومته.

وأضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت استخدام الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل في حربها على غزة".

وأشار ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي،: يوم الاثنين ستكون هناك زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل ليرى ما يمكن أن يفعله الجيش الإسرائيلي لتجنب سقوط المدنيين".

واسترسل ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي: "إسرائيل لن تفقد الدعم الغربي أو الأمريكي في حربها على غزة، لكن هناك تغيير في الخطاب السياسي"، موضحا:"السببب في تغيير المواقف أن نتنياهو فشل في عمليته العسكرية ويريد قتل المزيد من المدنيين".

