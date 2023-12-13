عماد الدين حسين: نسبة الإقبال الكبيرة في الانتخابات الرئاسية مفاجأة حقيقية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن نسبة الإقبال الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تعتبر مفاجأة حقيقية.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"،: ضربة البداية في الانتخابات الرئاسية كانت قوية، وهذه غير معهودة في الانتخابات لأن الإقبال في البداية يكون قليلا، لكن البداية القوية في هذه الانتخابات جعلت الأمل كبير في استمرار الإقبال".

واسترسل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، "الأحزاب السياسية أدت دورها بقوة في الانتخابات الرئاسية 2024"، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تميزت أنها أعطت جدارة للعمل السياسي الحزب".