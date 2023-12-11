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رسالة الشعب المصري في الانتخابات متعددة الجوانب

عماد الدين حسين: الشعب المصري يبرهن دائما أنه على قدر المسئولية في اللحظات المهمة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب عماد الدين حسين، إن المشهد الذي رأيناه جميعا اليوم أمام اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية يعد أمرا مشرفا للغاية، ويدل على وعي المواطن المصري لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة وخاصة مصر.

وأضاف جمال الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري يبرهن دائما أنه على قدر المسئولية في ظل اللحظات المهمة في هذا البلد، خاصة بعد الرهان والشائعات من قبل البعض الآونة الماضية أن الإقبال سيكون ضعيفا على العملية الانتخابية، لكن الشعب المصري انتصر اليوم على الدعايا السلبية للانتخابات.

رسالة الشعب المصري في الانتخابات متعددة الجوانب

وأوضح أن رسائل الشعب المصري في المشهد الانتخابي اليوم كانت متعددة الجوانب، والرسالة للخارج في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، أن هناك شعب يلتف حول دولة كاملة ويحرص على دوره وينتظر في طوابير بالساعات في كل اللجان.

ولفت أن السيدات المصريات من 2013 وهن يقدمن مشهدا حضاريا في كل الاستحقاقات، وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بدور المرأة المصرية في تنمية المجتمع المصري عموما وفي الانتخابات، وأيضا المشاركة الشبابية والأعمار المشاركة شهدت تطورا مهما، وأتمنى أن تستغل الأحزاب المصرية هذا الزخم السياسي وتجذب الشباب عبر صيغ للعمل السياسي المشروع.

عماد الدين حسين اللجان الانتخابية الشعب المصري القضية الفلسطينية

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