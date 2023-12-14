خسارة تاريخية.. برشلونة يسقط أمام رويال أنتويرب

تلقى برشلونة الإسباني خسارة تاريخية جديدة، بالسقوط بنتيجة 2-3 أمام رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وسجل لرويال أنتويرب آرثر فيرمين في الدقيقة 2، وفينسنت يانسن في الدقيقة 56، وإلينيخينا في الدقيقة (90+2)، بينما سجل لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 35، ومارك جويو في الدقيقة (90+1).



ورغم هذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما حصد رويال أنتويرب أول 3 نقاط له في المجموعة.



وتأتي هذه الخسارة التاريخية الثانية على التوالي لبرشلونة، بعد السقوط في الليجا أمام جيرونا هذا الأسبوع لأول مرة في تاريخه.