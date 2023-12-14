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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن المصري يتصدر نسب المشاهدة في مصر

احمد حاتم
احمد حاتم

تمكن فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم ، من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، بعد طرحه على منصة جوي . 

 

واحتل فيلم حسن المصري المركز الأول من اصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر . 

 

وطرحت منصة جوي خلال الساعات الماضية فيلم حسن المصري من بطولة الفنان أحمد حاتم ، وذلك رغم استمرار عرضه في السينمات المصرية. 

 

فيلم حسن المصري، بطولة أحمد حاتم الذى يعمل مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

رغم عرضه في السينمات.. طرح حسن المصري على هذه المنصة

إيرادات السينما.. شماريخ الأول وحسن المصري وأولاد حريم كريم يتنافسان على الأخير

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

 

ومن ناحية أخرى يخوض النجم أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

 

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

 

الفنان احمد حاتم اولاد حريم كريم دياموند بو عبود فيلم حسن المصري

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