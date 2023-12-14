أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14 ديسمبر بالأسواق.
وجاءت الأسعار كالتالي:-
_أسعار البطاطس 20 جنيهات للكيلو.
_ أسعار البصل 45 جنيها
_ أسعار الجزر 18 جنيها.
_ أسعار الفلفل الحامى 13 جنيها.
_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.
_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.
_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.
_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو
-اسعار الخيار 11 جنيها للكيلو .
_ سعر الليمون بين 14 جنيها للكيلو.
_ أسعار الكوسة 12 جنيهات للكيلو جرام.
_ أسعار البامية 45 جنيها للكيلو جرام.
_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.
- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات للكيلو
أسعار الفاكهة اليوم:
_ سعر كيلو الموز البلدي 17 جنيهات للكيلو جرام.
_ رمان 25 جنيها.
_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.
_ برتقال 15 جنيها للكيلو.
_ عنب بلدي 20 جنيها للكيلو.
_ تفاح سكري أحمر 65 جنيها.
- بلح برحي 55 جنيهًا