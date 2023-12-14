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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14-12-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 14 ديسمبر بالأسواق.

 وجاءت الأسعار كالتالي:-

 

_أسعار البطاطس 20 جنيهات للكيلو.

_ أسعار البصل 45 جنيها

_ أسعار الجزر 18 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 13 جنيها.

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيها.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو

-اسعار  الخيار 11 جنيها للكيلو .

_ سعر الليمون بين 14 جنيها للكيلو.

_ أسعار الكوسة 12 جنيهات للكيلو جرام.

_ أسعار البامية 45 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.

- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات للكيلو

البطاطس بـ17 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم الخميس

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

أسعار الفاكهة اليوم:

 

_ سعر كيلو الموز البلدي 17 جنيهات للكيلو جرام.

_ رمان 25 جنيها.

_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.

_ برتقال 15 جنيها للكيلو.

_ عنب بلدي 20 جنيها للكيلو.

_ تفاح سكري أحمر 65 جنيها.

- بلح برحي 55 جنيهًا

شعبة الخضروات: أزمة البصل مستمرة.. وانفراجة في أبريل

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