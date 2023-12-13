البصل طالع والبطاطس رجعت.. تباين أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 13-12-2023

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 4 إلى 7 جنيها للكيلو مقارنة 12.5 جنيها الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

فيما ارتفع أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحا بين 15 و27 ليصل إلى المستهلك بنحو 25 و35 جنيها للكيلو و تراجع سعر البطاطس متراوحا بين 7 و11 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 13 و15 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 13-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و7 جنيهات .

أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و7 جنيهات . أسعار البطاطس تراوحت بين 7 و11 جنيه للكيلو.

وسجل سعرالثوم من 40 إلى 80 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و27 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 10 و 14 جنيها مرتفعه بنحو جنيهين



سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4.5 و5.5 جنيه

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5.5 و9.5 جنيه للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 2و4 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 1.5 و3.5 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 9 و 12 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 22و32 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 10 و 14 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيها للكيلو.



وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة