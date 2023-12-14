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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احذر أن تكون منهم.. أربعة أشخاص لا يقبل الله طاعتهم

صدى البلد

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف ، عن 4 أشخاص لا تقبل أعمالهم مهما فعلوا من خير ولابد من الإقلاع عن هذه الأفعال نهائيا والتوبة ، الشخص الأول، هو المدمن للخمروالمخدرات ، والثاني العاق لوالديه ، والثالث قاطع الرحم ، والرابع المشاحن أو المتخاصم.

وأضاف عبد الرازق خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك : “ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله عزوجل في ليلة النصف من شعبان يضطلع على أعمال أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك  والمشاحن " .

ونصح الجميع بالبعد عن هذه الأعمال الأربعة ، والحرص كل الحرص على إرضاء الوالدين فهما سبب السعادة في الدارين الدنيا والآخرة .

 

عبادة أهم عند الله في المنزلة من الصلاة

من جانبه كشف الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف أن هناك عبادة أهم عند الله عز وجل في المنزلة من الصلاة ، لافتا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ( ما من مسلم يعود مسلما أي" يزوره " غدوة أي في الصباح ، إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حهى يمسي ، ومم عاد مسلما عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وكان له فريق في الجنة).  

وأضاف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يريد من هذا الحديث هي زيارة المريض لانها تعتبر من باب جبر الخاطر ، مؤكدا ان من السنة عدم أخذ أي شيء عند الذهاب للمريض ، فيكفي خلال الزيارة الدعاء له بالشفاء العاجل ، وتشجيعه بالكلمات على مواجهة المرض وبث روح التفاؤل لأن المريض بطبيعة الحال يصاب بالإحباط والاستسلام

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لن تترك صلاة واحدة بعد اليوم.. ردد هذا الدعاء فقط

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية، أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تمكن من قلب الإنسان؛ سيجد أنه يسارع في الخيرات والعبادات التي فرضها الله- تعالى-؛ لتحقيق مصالحنا.

وحذر وسام من خطورة ترك الصلاة، مؤكدا أنها من أكبر الكبائر التي يجب الابتعاد عنها والفرار من ارتكاب أي منها؛ من أجل الفوز بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ناصحا بترديد دعاء للمحافظة على الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى ، في تصريح له، أن من لا يصلي لاختلاف الأسباب؛ حُرم من تحصيل المصالح والمنافع والخيرات التي أعطاها الله- تعالى- لنا عند الصلاة.

وتابع أمين الفتوى: لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى: «اللهم مكن لحب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، واجعلنا ممن نحسن ذكرك وشكرك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرادين يا رب العلمين».

 

الدكتور رمضان عبد الرازق إرضاء الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم الكبائر المخدرات حب الرسول

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