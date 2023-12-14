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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس

ورشة عمل تطبيقية
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي

استضافت جامعة عين شمس فريق G.mind المتخصص في المناهج التعليمية المتطورة والألعاب التثقيفية المعتمدة على التقنيات الحديثة يوم الأربعاء ١٣ ديسمبر فى ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي ، بمشاركة طلاب كلية الآثار .

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جامعة عين شمس تنظم حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم|صور

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انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس.. السبت

حيث عرض الفريق عبر نظارات VR  وضمن نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في خدمة التراث والآثار، ألعاب وتقنيات حديثة شملت زيارات افتراضية لمعبد حتشبسوت ومنطقة الأهرامات وأبي الهول ومقبرة نفرتاري مع محاكاة افتراضية لاكتشاف المقبرة الملكية.

يذكر أن ورشة العمل أقيمت في حرم الجامعة الرئيسى أمام كلية العلوم بالتزامن مع حملة التبرع بالدم 5 إلى1 تحت رعاية أ.د حسام طنطاوي، عميد الكلية، ود. باسم محمد سيد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د. منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة.

ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس ورشة عمل تطبيقية المستخدم للواقع الافتراضي طلاب كلية الاثار Jobs Education

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