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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مواد كيميائية|كيف تصنعي بروتينًا طبيعياً خاليًا من الفورمالين لتنعيم وفرد الشعر بالمنزل

بروتين شعر طبيعي
بروتين شعر طبيعي

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على فائدة البروتين ولكن دون استخدام مادة الفورمالين لذلك نقدم لكي مكونات طبيعية تساعد على إعادة الغلاف البروتيني للشعر وتغذيته وتطرية خصلاته، ما يجعله يظهر بملمس جميل ولامع وبراق.. ولعمل بروتين طبيعي خالي من مادة الفورمالين لتنعيم وفرد الشعر؛ ستحتاجين إلى المواد التالية كما اكد خبراء تجميل الشعر  ببرنامج “هي وبس” على شاشة قناة “سي بي سي سفرة”.

المكونات

فيتامينات للشعر
كبسولات فيتامين E
كبسولات فيتامين A
كبسولات الكولاجين
كبسولات الحديد والزنك
دهون وزيوت طبيعية
زبدة شيا
زيت أرجان
زيت جوجوبا
زيت بذرة الكتان
زيت زيتون
بروتينات طبيعية
موزة مهروسة في الخلاط
ملعقة كبيرة عسل أبيض
4 ملاعق نشا

مع العلم نسب دمج المكونات السابقة تعتمد على طول وكثافة شعرك، اعتمدي للشعر القصير؛ 2 كبسولة من كل فيتامين؛ و5 ملاعق كبيرة من كل مادة من مواد الزيوت والدهون الطبيعية مع ملاحظة تسييح زبدة الشيا في حمام دافئ قبل استخدامها.

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للبروتينات الطبيعية:تضاف النشا إلى الموز المهروس وتقلب بملعقة خشب ثم العسل الأبيض؛ ويزود بزيت زيتون للحصول على قوام كريمي مائل إلى السائب قليلًا.

طريقة تطبيق البروتين على الشعر في المنزل

تحضير الشعر اغسلي شعرك بشامبو خالي من السلفات مثل شامبو الأطفال، واتركيه حتى يجف تمامًا بدون استخدام حرارة الاستشوار.


تطبيق البروتين :قسمي الشعر إلى خصلات وابدئي في توزيع مادة البروتين على شعرك بفرشاة نظيفة وجافة؛ ثم مشطي شعرك واتركي البروتين يجف عليه دون استخدام حرارة الاستشوار.


إدخال البروتين لخصلات الشعر بالبيبي ليس اجعلي درجة حرارية المكواه من منخفضة إلى متوسطة وابدئي بفرد الخصلات بالطريقة التقليدية لتثبيت البروتين على الشعر.

غسل الشعر بالشامبو والبلسم:

لا تغسلي شعرك بعد الانتهاء من فرد كل الخصلات؛ انتظري لمدة يومين وطبقي الحرارة مرة أخرى على شعرك لتثبيت البروتين جيدًا، ثم اغسليه بشامبو خالي من السلفات وكلوريد الصوديوم؛

بروتين شعر بروتين شعر طبيعي شعر الفورمالين شامبو بلسم

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