مهرجان شرم الشيخ.. دورة استثنائية في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "850".

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن عرض "من حقي أعيش في سلام" ضمن احتفالية بقصر ثقافة العريش للتضامن مع أطفال فلسطين، وخبر عن مهرجان تيرو الفني بالمسرح الوطني اللبناني تحت شعار "المقاومة بالكلمة واللحن والريشة"، وتقرير حول فنانين يتضامنون مع فلسطين عبر "مونولوجات غزة"، وتقرير خبري عن عرض "برقع الحيا" في أولى لياليه بمسرح نهاد صليحة في ليلة من الرقص المعاصر.

كما ينشر العدد تفاصيل المشاركة بالنسخة الرابعة لجائزة المبدع الصغير التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتكتب نادين فتح الله عن مسابقة النمر الأراجوزية التي أطلقها المركز القومي لثقافة الطفل، وتكتب رنا رأفت تقريرا حول العرض المصري "الصعيدي العاشق" الذي شارك بمهرجان البحر الأبيض المتوسط، وتكتب رانيا زينهم أبو بكر تقريرا عن خطة مسرح نهاد صليحة لشهر ديسمبر، وتنقل رنا رأفت متابعة تفصيلية لختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات أجرت رنا رأفت تحقيقا حول الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ بعنوان "دورة استثنائية وجهد منظم وكبير"، وتحاور إيناس العيسوي الفنان القدير "ياسر صادق" بمناسبة حصوله على درع سميحة أيوب من مهرجان شرم الشيخ.

وفي قسم رؤى يكتب جمال الفيشاوي عن عرضي "كرسي بجناحات" و"كلنا إنسان" وانتصار ذوي الهمم، ويكتب أشرف فؤاد عن عرض "بنك القلق" فكرة عبثية على مسرح الجامعة الأمريكية.

وفي قسم نوافذ يكتب هشام عبد الرؤوف عن المسرح العالمي "كلاكيت عاشر مرة في مينيسوتا"، ويكتب عيد عبد الحليم عن "أحمد عبد الحميد.. خمسون عاما في نقد المسرح"، وتنشر المجلة الجزء الأول من كتاب الفلاح الفصيح أحمد مرعي للكاتب عبد الغني داوود، والجزء الأول من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "الفكر- التراجيديا – تراجيديا الفكر.. ملاحظات على مصير النظرية على خشبة المسرح" لـهانز – تيس ليمان.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الناقد حماد يحلل المتمردة!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.