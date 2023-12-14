كتائب القسام تستهدف 4 ناقلات جند صهيونية بالقذائف في خان يونس

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس:" تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت اليوم الخميس استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

قالت سرايا القدس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافاه و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

