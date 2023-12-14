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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بنزيما عن مواجهة الأهلي: نعلم أنها مباراة صعبة

صدى البلد

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، على صعوبة مواجهة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها قناة السعودية حول مواجهة الأهلي: "بالنسبة للمباراة القادمة سنرى ما سيحدث، اللقاء سيكون صعبًا للغاية لأن كل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية".

وأضاف: "نعلم جيدًا أنها ستكون مباراة صعبة علينا، ولكننا نعتبر كل مباراة بمثابة نهائي".

 وأكمل: "سعيد أننا نمتلك جمهورًا رائعًا وهم يحفزوننا، وهذا شيء جيد، نحن أصبحنا أفضل من السابق، الاتحاد فريق جيد ونريد أن نظهر بثقة في كل مباراة وهذا ما قمنا به في لقاء أوكلاند سيتي".

اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بطولة كاس العالم للاندية الفرنسي كريم بنزيما

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